La ballata di un piccolo giocatore recensione | Colin Farrell Macao e un film sul pericolo dell' azzardo
Il crollo dell'identità collettiva in nome della cupidigia individuale: Edward Berger racconta un uomo consumato dal gioco d'azzardo in un film colorato e saturo, ma dalla scrittura un po' troppo sfiammata. Su Netflix. La ballata di un piccolo giocatore, almeno dal punto di vista della sua prospettiva, è un buon film. O, almeno, è quantomeno accettabile secondo una grandezza direttamente inversa alle possibili aspettative. Diretto da Edward Berger e scritto da Rowan Joffé, nonché basato sul romanzo omonimo di Lawrence Osborne, sfrutta al meglio il luogo come personaggio principale che, nemmeno a dirlo, è la parte più interessante della pellicola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
