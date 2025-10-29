La ballata di un piccolo giocatore la recensione | Colin Farrell nell’inferno del gioco d’azzardo

Il film: La ballata di un piccolo giocatore, 2025. Diretto da: Edward Berger. Cast: Colin Farrell, Tilda Swinton, Alex Jennings, Jason Tobin, Fala Chen, Deanie lp, Adrienne Lau, Margaret Cheung, Alan K. Chang. Genere: Thriller, drammatico. Durata: 1 ora e 41 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: A Macao, un ex uomo d’affari inglese sommerso dai debiti (Colin Farrell) tenta di sfuggire ai creditori tra tavoli da gioco e nuove illusioni. Ma il confine tra redenzione e autodistruzione diventa sempre più sottile. A chi è consigliato? A chi ama i drammi esistenziali dalle atmosfere cupe e raffinate, e a chi cerca una riflessione sul fallimento umano dietro la facciata del lusso e dell’eccesso. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

