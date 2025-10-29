La ballata di un piccolo giocatore | è su Netflix il nuovo thriller con Colin Farrell e Tilda Swinton

Today.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attesa è finita, è arrivato su Netflix il nuovo atteso thriller di Edward Berger ("Conclave", “Niente di nuovo sul fronte occidentale”) con due protagonisti d'eccezione: Colin Farrell e Tilda Swinton. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo film? Ecco tutte le anticipazioni e il trailer che ci fa. 🔗 Leggi su Today.it

