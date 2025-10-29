La ballata di un piccolo giocatore | è su Netflix il nuovo thriller con Colin Farrell e Tilda Swinton
L'attesa è finita, è arrivato su Netflix il nuovo atteso thriller di Edward Berger ("Conclave", “Niente di nuovo sul fronte occidentale”) con due protagonisti d'eccezione: Colin Farrell e Tilda Swinton. Ma cosa dobbiamo aspettarci da questo film? Ecco tutte le anticipazioni e il trailer che ci fa. 🔗 Leggi su Today.it
Approfondisci con queste news
Thriller e tensione: da domani su Netflix "La ballata di un piccolo giocatore" con Colin Farrell e Tilda Swinton ARTICOLO NEI COMMENTI Vai su Facebook
Colin Farrell e La ballata di un piccolo giocatore: “La vita? Un casino. Non ho idea di come affrontarla” - X Vai su X
La ballata di un piccolo giocatore, recensione: Colin Farrell, Macao e un film sul pericolo dell'azzardo - Il crollo dell'identità collettiva in nome della cupidigia individuale: Edward Berger racconta un uomo consumato dall'azzardo ne La ballata di un piccolo giocatore, un film colorato e saturo, ma dalla ... Come scrive movieplayer.it
Tradizione orafa e cinema internazionale: i gioielli di Paolo Penko protagonisti nel film “La Ballata di un piccolo giocatore” - Le preziose creazioni di Paolo Penko tornano su Netflix nell’ultima opera del regista premio Oscar Edward Berger. Segnala intoscana.it
La Ballata di un Piccolo Giocatore - La Ballata di un Piccolo Giocatore è un film del 2025 di genere thriller, drammatico, diretto da Edward Berger, con Colin Farrell, Tilda Swinton e Jason Tobin, della durata di 101 minuti. Da comingsoon.it