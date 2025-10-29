La ballata di un piccolo giocatore 2025 | trama cast recensioni
Dal 29 ottobre 2025 è disponibile su Netflix La ballata di un piccolo giocatore. Si tratta di un thriller psicologico britannico, diretto da Edward Berger. La trama si basa sul romanzo The Ballad of a Small Player di Lawrence Osberne. Al centro della storia raccontata dal film c’è un grande scommettitore, che si ritrova ricoperto dai debiti e con un passato abbastanza turbolento. Per questo, decide di trasferirsi a Macao. Qui ha intenzione di restare lontano dai suoi creditori, ma anche dai suoi demoni interiori. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere. La ballata di un piccolo giocatore: trama e cast del film. 🔗 Leggi su Latuafonte.com
Approfondisci con queste news
Domani arriva su @netflix La Ballata di un piccolo giocatore, il nuovo film di @eeedwardberger Tra gli splendidi costumi firmati da @lisychristl29a , brillano anche dei gioielli speciali In particolare, gli orecchini indossati dalla protagonista Dao Ming: non solo Vai su Facebook
Colin Farrell e La ballata di un piccolo giocatore: “La vita? Un casino. Non ho idea di come affrontarla” - X Vai su X
La ballata di un piccolo giocatore, recensione: Colin Farrell, Macao e un film sul pericolo dell'azzardo - Il crollo dell'identità collettiva in nome della cupidigia individuale: Edward Berger racconta un uomo consumato dall'azzardo ne La ballata di un piccolo giocatore, un film colorato e saturo, ma dalla ... Riporta movieplayer.it
Tradizione orafa e cinema internazionale: i gioielli di Paolo Penko protagonisti nel film “La Ballata di un piccolo giocatore” - Le preziose creazioni di Paolo Penko tornano su Netflix nell’ultima opera del regista premio Oscar Edward Berger. Si legge su intoscana.it
Firenze, i gioielli della Bottega Orafa Paolo Penko tornano al cinema - Le creazioni artigianali della Bottega Orafa Paolo Penko di Firenze tornano sul grande schermo nel film “ La Ballata di un piccolo giocatore ” ( Ballad of a Small Player ), l’ultima opera del regista ... Come scrive 055firenze.it