La ballata di un piccolo giocatore 2025 | trama cast recensioni

Dal 29 ottobre 2025 è disponibile su Netflix La ballata di un piccolo giocatore. Si tratta di un thriller psicologico britannico, diretto da Edward Berger. La trama si basa sul romanzo The Ballad of a Small Player di Lawrence Osberne. Al centro della storia raccontata dal film c’è un grande scommettitore, che si ritrova ricoperto dai debiti e con un passato abbastanza turbolento. Per questo, decide di trasferirsi a Macao. Qui ha intenzione di restare lontano dai suoi creditori, ma anche dai suoi demoni interiori. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere. La ballata di un piccolo giocatore: trama e cast del film. 🔗 Leggi su Latuafonte.com