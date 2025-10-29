La ballata di un piccolo giocatore 2025 come finisce | spiegazione finale

La ballata di un piccolo giocatore è un thriller psicologico del 2025 diretto da Edward Berger, disponibile dal 29 ottobre su Netflix. La trama è basata sul romanzo The Ballad of a Small Player di Lawrence Osborne e vede protagonista l’attore Colin Farrell. Quest’ultimo interpreta Lord Doyle, un grande scommettitore, che si ritrova a trasferirsi nella Las Vegas dell’Asia, ovvero a Macao, per sfuggire ai suoi creditori, con i quali ha dei debiti. La ballata di un piccolo giocatore: riassunto trama completa. Leggi anche: La ballata di un piccolo giocatore (2025): trama, cast, recensioni. La trama del film è ambientata nel mondo dei casinò di Macao, in Cina, dove Lord Doyle si trasferisce, dopo essere rimasto travolto dai debiti nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Latuafonte.com