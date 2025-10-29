L ookman risponde a Ricci altro pareggio per Atalanta e Milan | finisce 1-1?Le pagelle | Maignan manona
Secondo pareggio di fila per il Milan, questa volta in casa dell'Atalanta. I rossoneri rimangono così a 3 punti dal Napoli, vittorioso nel pomeriggio a Lecce. Agganciata temporaneamente la Roma. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Argomenti simili trattati di recente
L ookman risponde a Ricci, altro pareggio per Atalanta e Milan: finisce 1-1 Le pagelle: Maignan manona - I rossoneri rimangono così a 3 punti dal Napoli, vittorioso nel pomeriggio a Lecce. Secondo msn.com
Lookman risponde a Ricci: Atalanta e Milan continuano a pareggiare - Il secondo anticipo del turno infrasettimanale non rimarrà nei ricordi degli amanti del calcio: l’1- Segnala corrieredellosport.it