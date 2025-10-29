Kristian Ghedina | Storie di Sci al cinema il docufilm

Lo sciatore è una delle leggende dello sport azzurro. Dopo l’anteprima all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, arriva nelle sale a novembre Kristian Ghedina: Storie di Sci, prodotto e distribuito da RS Productions. Il film accompagna i primi eventi pre-olimpici del 2025-2026 e si inserisce nel programma dell’ Olimpiade Culturale, il percorso artistico e simbolico che conduce ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Scritto e diretto da Paolo Galassi ( I ragazzi del Columbus, Wasteland, Del Monte Memories ), il docufilm ripercorre la carriera e la vita di Kristian Ghedina, leggenda dello sci azzurro e icona della velocità, con il contributo narrativo di Paolo De Chiesa, ex campione e commentatore TV. 🔗 Leggi su 361magazine.com