Ancona-Giulianova in programma domenica prossima allo stadio Del Conero si giocherà senza tifoseria proveniente dalla provincia di Teramo. Com’era prevedibile, dopo gli scontri avvenuti lo scorso anno, è scattato il divieto per i sostenitori giallorossi, "misura disposta per questioni di ordine pubblico ", e lo stesso, presumibilmente, avverrà in occasione della gara di ritorno. Questa settimana i biglietti per la partita saranno dunque a disposizione soltanto dei residenti della provincia di Ancona. Nel frattempo ieri alle 13 la squadra è tornata ad allenarsi al Sorrentino di Collemarino, cinque giorni per preparare al meglio la partita col Giulianova, sfida che ritorna dopo oltre dieci anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kouko, pronto il rientro. Giulianova senza tifosi