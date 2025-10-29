Kostic titolare | è questa la mossa a sorpresa di Brambilla per Juve Udinese! Come si schiereranno i bianconeri a centrocampo

Kostic titolare, la scelta shock del tecnico ad interim: il serbo dal 1? a sinistra, Cambiaso dirottato sulla corsia opposta per la sfida all’Udinese. Una scelta che spiazza tutti, un segnale forte per provare a dare una scossa immediata. Per la sua prima (e forse unica) partita sulla panchina della  Juventus, il tecnico ad interim  Massimo Brambilla  non ha avuto paura di osare. Nella formazione ufficiale che affronterà l’Udinese questa sera (ore 18:30), spicca una doppia, clamorosa sorpresa sulle fasce: Filip Kostic torna titolare a sinistra, con  Andrea Cambiaso  dirottato sulla corsia opposta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

