Kostic titolare, la scelta shock del tecnico ad interim: il serbo dal 1? a sinistra, Cambiaso dirottato sulla corsia opposta per la sfida all’Udinese. Una scelta che spiazza tutti, un segnale forte per provare a dare una scossa immediata. Per la sua prima (e forse unica) partita sulla panchina della Juventus, il tecnico ad interim Massimo Brambilla non ha avuto paura di osare. Nella formazione ufficiale che affronterà l’Udinese questa sera (ore 18:30), spicca una doppia, clamorosa sorpresa sulle fasce: Filip Kostic torna titolare a sinistra, con Andrea Cambiaso dirottato sulla corsia opposta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kostic titolare: è questa la mossa a sorpresa di Brambilla per Juve Udinese! Come si schiereranno i bianconeri a centrocampo