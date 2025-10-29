Koopmeiners vuole cancellare la crisi | è pronto a sfatare questo tabù allo Stadium in Juve Udinese Dentro al momento del centrocampista olandese

Koopmeiners è pronto a cancellare la crisi: potrebbe sfatare questo tabù all’Allianz Stadium nel match Juve Udinese. Curiosità sul centrocampista. La crisi di Teun Koopmeiners alla Juventus è sempre più profonda e i numeri confermano un’involuzione preoccupante. Nel giorno della sfida contro l’Udinese (questa sera, ore 18.30), emerge un dato statistico che fotografa perfettamente le sue difficoltà: i friulani sono la seconda squadra contro cui ha giocato più minuti in Serie A senza mai partecipare a un gol. QUI: Spalletti alla Juventus è la scelta giusta: i retroscena della trattativa e come cambia la squadra – VIDEO di Marco Baridon Il tabù Udinese (e Inter). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

