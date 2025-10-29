Koopmeiners Juve l’olandese ancora escluso | va in panchina con l’Udinese Brambilla gli preferisce quella coppia

Koopmeiners Juve, l’olandese ancora escluso: il tecnico ad interim gli preferisce la coppia Locatelli-McKennie, un segnale pesante per il suo futuro. Una bocciatura che fa rumore, l’ennesima di un periodo a dir poco disastroso. Per la delicatissima sfida di questa sera contro l’ Udinese, il tecnico ad interim Massimo Brambilla ha fatto le sue scelte, e la più pesante è a centrocampo: Teun Koopmeiners parte dalla panchina. Una decisione forte, che conferma il momento di crisi profonda del centrocampista olandese, ormai scivolato in fondo alle gerarchie. Koopmeiners: la fiducia è finita?. Dopo un avvio di stagione da incubo, culminato con prestazioni negative (su tutte quelle contro Villarreal e Como) e le due panchine consecutive con la nazionale olandese (zero minuti giocati), Koopmeiners sperava che il cambio in panchina potesse rappresentare una nuova occasione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners Juve, l’olandese ancora escluso: va in panchina con l’Udinese, Brambilla gli preferisce quella coppia

News recenti che potrebbero piacerti

Difesa a quattro, Koopmeiners in mediana e McKennie laterale: come potrebbe giocare la Juventus di Spalletti Presto per parlare della nuova Juve di Spalletti, ma ci sono tutti gli indizi perché la squadra si schieri con un 4-2-3-1 nel quale Yildiz sia fin Vai su Facebook

Il futuro di #Koopmeiners alla #Juve è in bilico ? Gli scenari potrebbero essere drastici - X Vai su X

Koopmeiners e la Juve, solita storia: da Motta a Tudor sono finiti gli alibi - in fatto e finito, se si considera la linea economica recentemente sposata dalla società bianconera, intenta (da tre anni a questa parte) a ridurre i costi - Scrive tuttosport.com

Koopmeiners-Juventus: il club fa il prezzo per la cessione - Teun Koopmeiners è stato chiamato all'ultimo da Ronald Koeman per gli impegni che l'Olanda aveva in questa sosta a causa di un infortunio che ha "regalato" al giocatore della Juventus la convocazione, ... Segnala calciomercato.com

Juventus, Koopmeiners e non solo: doppia bocciatura che fa discutere - Sotto accusa le scelte di Tudor dopo l’ennesimo pareggio stagionale della Juve nella super sfida di campionato contro il Milan Juventus graziata da Pulisic e Leao nel big match di campionato, ... Lo riporta calciomercato.it