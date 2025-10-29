Kiev conferma | i russi entrati a Pokrovsk Si accende la battaglia

I soldati russi sono entrati a Pokrovsk, di nuovo. Stavolta, secondo lo Stato maggiore ucraino, «il nemico, sfruttando spazi interposizionali e piccoli gruppi d’infiltrazione, ha concentrato circa 200 militari in . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Kiev conferma: i russi entrati a Pokrovsk. Si accende la battaglia

Altre letture consigliate

Meloni in videocall coi "Volenterosi" conferma il sostegno a Kiev (ma senza missili a lungo raggio e invio di truppe) - facebook.com Vai su Facebook

$Juorno vertice di $Londra dei $volenterosi: più $armi a $Kiev e pressione su $Mosca. $Meloni frena ma resta allineata agli $alleati - X Vai su X

Ucraina, soldati russi entrano a Pokrovsk: Kiev ora teme il crollo della linea difensiva nel Donbass. Perché è importante - Soldati russi sono penetrate nella città di Pokrovsk, nel cuore dell’oblast di Donetsk, segnando una delle incursioni più profonde da mesi sul fronte ... Si legge su ilmessaggero.it

Ucraina, 200 militari russi sono entrati a Pokrovsk. Coalizione dei Volenterosi studia un piano di pace - La Russia ha fatto sapere di aver testato “con successo” il nuovo missile da crociera a propulsione nucleare in grado di confondere le difese aeree ... Riporta ilsole24ore.com

Ucraina e Russia si bombardano a vicenda. Kiev usa gli Storm Shadow - Lo Stato maggiore ucraino: “Attacco combinato aereo e missilistico su larga scala” sul sito chimico russo di Bryansk - Segnala rsi.ch