Kevin De Bruyne fuori dalla lista | arrivederci alla prossima stagione | Finito malissimo il sogno di mezza estate

Napolipiu.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kevin De Bruyne fuori dalla lista: arrivederci alla prossima stagione Finito malissimo il sogno di mezza estate"> Una tegola pesantissima per il belga che dunque, a sorpresa, è stato escluso dalla lista almeno sino alla prossima stagione. Kevin De Bruyne è sempre stato sinonimo di classe, visione di gioco e leadership. Il suo nome, in qualunque contesto calcistico compreso ora che si trova nel Napoli, richiama rispetto e ammirazione. Eppure, stavolta, l’aria che circonda il suo futuro immediato è diversa, quasi sospesa.  Le voci si rincorrono da giorni, e in molti si interrogano su cosa stia realmente accadendo dietro le quinte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

kevin de bruyne fuori dalla lista arrivederci alla prossima stagione finito malissimo il sogno di mezza estate

© Napolipiu.com - Kevin De Bruyne fuori dalla lista: arrivederci alla prossima stagione | Finito malissimo il sogno di mezza estate

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

kevin de bruyne fuoriDe Bruyne operato in Belgio: il comunicato del Napoli e quanto resterà fuori - Kevin De Bruyne è stato operato in Belgio alla lesione di alto grado del bicipite femorale destro. Si legge su tuttosport.com

kevin de bruyne fuoriDe Bruyne, intervento riuscito. Il dottor Maesschalck: «Domani comincia la riabilitazione» (Hln) - Kevin De Bruyne stamani ha subito in Belgio l'intervento chirurgico dopo l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra. ilnapolista.it scrive

Sky Sport – Infortunio De Bruyne, non interessata la vecchia cicatrice. I tempi di recupero e la possibile data del rientro - Una prima data per il suo rientro potrebbe essere già a febbraio. Segnala mondonapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Kevin De Bruyne Fuori