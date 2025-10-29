Kevin De Bruyne fuori dalla lista | arrivederci alla prossima stagione | Finito malissimo il sogno di mezza estate
Kevin De Bruyne fuori dalla lista: arrivederci alla prossima stagione Finito malissimo il sogno di mezza estate"> Una tegola pesantissima per il belga che dunque, a sorpresa, è stato escluso dalla lista almeno sino alla prossima stagione. Kevin De Bruyne è sempre stato sinonimo di classe, visione di gioco e leadership. Il suo nome, in qualunque contesto calcistico compreso ora che si trova nel Napoli, richiama rispetto e ammirazione. Eppure, stavolta, l’aria che circonda il suo futuro immediato è diversa, quasi sospesa. Le voci si rincorrono da giorni, e in molti si interrogano su cosa stia realmente accadendo dietro le quinte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Kevin De Bruyne si è sottoposto in Belgio, ad Anversa, a un'operazione chirurgica per la lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra: l'intervento è perfettamente riuscito I tempi di recupero per il centrocampista belga sono stimati tra i 3 e i 5 Vai su Facebook
. @sscnapoli, l’esito degli esami di Kevin De Bruyne: stop di 3-4 mesi @SkySport - X Vai su X
De Bruyne operato in Belgio: il comunicato del Napoli e quanto resterà fuori - Kevin De Bruyne è stato operato in Belgio alla lesione di alto grado del bicipite femorale destro. Si legge su tuttosport.com
De Bruyne, intervento riuscito. Il dottor Maesschalck: «Domani comincia la riabilitazione» (Hln) - Kevin De Bruyne stamani ha subito in Belgio l'intervento chirurgico dopo l'infortunio al bicipite femorale della coscia destra. ilnapolista.it scrive
Sky Sport – Infortunio De Bruyne, non interessata la vecchia cicatrice. I tempi di recupero e la possibile data del rientro - Una prima data per il suo rientro potrebbe essere già a febbraio. Segnala mondonapoli.it