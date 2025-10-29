Kenya precipita un piccolo aereo per voli turistici | tutte le persone a bordo sono morte

In Kenya un piccolo aereo turistico, con a bordo dieci persone, si è schiantato, distruggendosi; tutti i viaggiatori -otto di nazionalità ungherese e due tedeschi- e il pilota hanno perso la vita nell’incidente. Il mezzo, usato di norma per brevi voli interni al Paese, era partito da Diani, una popolare località sulla costa meridionale, ed era diretto verso la riserva naturale di Masai Mara. La tragedia è avvenuta la mattina di martedì 28 ottobre, poco dopo il decollo, a circa quaranta chilometri dal punto di partenza. Non sono ancora chiare le cause dello schianto; l’aviazione civile keniana e Mombasa Air Safari, la compagnia aerea che gestiva il volo, stanno indagando per capire la dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Kenya, precipita un piccolo aereo per voli turistici: tutte le persone a bordo sono morte

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ULTIM'ORA Kenya, precipita un aereo per turisti: 11 morti Oggi, martedì 28 ottobre, in Kenya, è precipitato un aereo leggero con a bordo un gruppo di turisti stranieri provenienti da Ungheria e Germania. La compagnia aerea, Mombasa Air Safari, ha fatto sa - X Vai su X

Kenya, precipita aereo turistico: le immagini dei resti carbonizzati - Un piccolo aereo turistico è precipitato nella regione costiera di Kwale, in Kenya, mentre era diretto verso la Riserva Nazionale del Masai Mara, una delle ... lapresse.it scrive

In Kenya un piccolo aereo per voli turistici è caduto e si è distrutto: sono morte tutte le 11 persone a bordo - In Kenya è caduto e si è distrutto schiantandosi al suolo un piccolo aereo con a bordo 10 turisti ungheresi e tedeschi: sono morti tutti ed è morto anche il pilota kenyano che lo guidava. Secondo ilpost.it

Aereo da safari precipita in Kenya: undici morti tra cui turisti ungheresi e tedeschi - L'aereo si è schiantato mentre si dirigeva verso un famoso parco nazionale ... Da it.euronews.com