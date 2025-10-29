Kelly Kalulu stakanovisti della Juve | 720 minuti senza sosta saranno titolari anche con l’Udinese? La decisione di Brambilla

Juventusnews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Kelly Kalulu stakanovisti della Juve: 720 in campo senza riposo, giocheranno titolari anche con l’Udinese? La scelta di Brambilla. Gli instancabili, i pilastri su cui poggia una difesa in emergenza. In un avvio di stagione a dir poco tormentato per la Juventus, emergono due certezze granitiche: Lloyd Kelly e Pierre Kalulu. Sono loro, e solo loro, i giocatori bianconeri ad aver disputato ogni singolo minuto di questo campionato, e anche questa sera, contro l’Udinese (ore 18:30), guideranno la retroguardia. QUI: Spalletti alla Juventus è la scelta giusta: i retroscena della trattativa e come cambia la squadra – VIDEO di Marco Baridon Sempre presenti: 720 minuti senza sosta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

kelly kalulu stakanovisti della juve 720 minuti senza sosta saranno titolari anche con l8217udinese la decisione di brambilla

© Juventusnews24.com - Kelly Kalulu stakanovisti della Juve: 720 minuti senza sosta, saranno titolari anche con l’Udinese? La decisione di Brambilla

Argomenti simili trattati di recente

Juventus, Kelly e/o Kalulu verso un turno di riposo? Tudor studia le alternative - I due difensori sono stati in campo per tutti i minuti a disposizione in questa prima parte di stagione (900) e potrebbero avere bisogno di un turno di riposo: Tudor studia le possibili alternative pe ... ilbianconero.com scrive

kelly kalulu stakanovisti juveJuventus: Tudor prepara nuove soluzioni, cosa succede - Juventus, Kalulu e Kelly hanno giocato tutti i minuti della stagione: Tudor valuta un possibile turno di riposo per i due difensori. Da newsmondo.it

Juventus: Locatelli capitano e difesa affidata a Kalulu e Kelly - Juventus: Locatelli capitano e difesa affidata a Kalulu e Kelly A centrocampo torneranno Locatelli e Thuram, affiancati per dare più energia e fisicità, mentre in attacco ... Riporta tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Kelly Kalulu Stakanovisti Juve