Kelly e Kalulu i due instancabili della Juve | 720 minuti senza sosta e ancora titolari contro l’Udinese

In una Juventus in piena emergenza e in cerca di identità, due nomi resistono al caos e alle rotazioni: Lloyd Kelly e Pierre Kalulu. I due difensori sono gli unici nella rosa bianconera ad aver disputato tutti i 720 minuti finora giocati in campionato, senza mai tirare il fiato. Sempre presenti, sempre titolari, simboli di una tenuta fisica e mentale che, in questo momento, rappresenta una delle poche certezze per il nuovo tecnico Massimo Brambilla. All' Allianz Stadium, nella sfida delle 18:30 contro l'Udinese, la Juventus si affiderà ancora a loro per blindare una difesa che ha sofferto troppo nelle ultime settimane.

