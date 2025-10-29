Kelly e Kalulu i due instancabili della Juve | 720 minuti senza sosta e ancora titolari contro l’Udinese
In una Juventus in piena emergenza e in cerca di identità, due nomi resistono al caos e alle rotazioni: Lloyd Kelly e Pierre Kalulu. I due difensori sono gli unici nella rosa bianconera ad aver disputato tutti i 720 minuti finora giocati in campionato, senza mai tirare il fiato. Sempre presenti, sempre titolari, simboli di una tenuta fisica e mentale che, in questo momento, rappresenta una delle poche certezze per il nuovo tecnico Massimo Brambilla. All’ Allianz Stadium, nella sfida delle 18:30 contro l’Udinese, la Juventus si affiderà ancora a loro per blindare una difesa che ha sofferto troppo nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
