Kean torna a San Siro | il bilancio parla chiaro Inter avvertita! I numeri del suo feeling speciale contro i nerazzurri

Inter News 24 Kean è pronto a far ritorno a San Siro dopo la recente sconfitta per mano del Milan. Contro l’Inter si prospetta un match fondamentale per la stagione Viola.. Moise Kean non nasconde il suo forte legame con Milano, una città che va oltre il semplice campo da gioco. L’attaccante ha dimostrato un’evidente voglia di esserci, forzando per scendere in campo persino nel recente match contro il Milan. Ma è l’altra sponda del Naviglio, quella nerazzurra, che riaccende i suoi ricordi più vividi in campo. Milano, a detta di Kean, è la sua città italiana preferita, un luogo che frequenta con grande passione soprattutto per la scena musicale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Kean torna a San Siro: il bilancio parla chiaro, Inter avvertita! I numeri del suo feeling speciale contro i nerazzurri

