Kean Fiorentina l’attaccante ha un feeling speciale con l’Inter | i numeri parlano chiaro E l’ex Juventus punta a continuare il trend anche questa sera
Kean Fiorentina: l’attaccante viola tra il fascino di Milano e i ricordi nerazzurri. L’attaccante della Viola vuole prendersi la scena a ‘San Siro’ Il nome di Moise Kean continua a far parlare di sé, e non solo per le sue prestazioni in campo. L’attaccante della Fiorentina vive un momento di grande intensità personale e professionale, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
?Stefano Pioli si concentra anche sui singoli dopo la rimonta della Fiorentina contro il Bologna ?"Kean? Ha avuto diverse occasioni. Conta la sua fiducia e la condizione fisica dopo l'infortunio in Nazionale. Dodo? Pensavo segnasse ma non gli ho detto nu - facebook.com Vai su Facebook
#Fiorentina, #Kean a #Pioli: “Voglio giocare”. Recupero lampo, dovrebbe partire dal 1' contro il #Milan ? #MilanPress - X Vai su X
Kean Fiorentina, l’attaccante ha un feeling speciale con l’Inter: i numeri parlano chiaro. E l’ex Juventus punta a continuare il trend anche questa sera - L’attaccante della Viola vuole prendersi la scena a ‘San Siro’ Il nome di Moise Kean continua a far parlare di sé, ... Si legge su calcionews24.com
Fiorentina, Kean convocato per il Milan? Le ultime sull’attaccante - L’obiettivo della squadra Viola è molto chiaro sull’attaccante In casa Fiorentina si lavora senza sosta per recuperare Mo ... Secondo calcionews24.com
La strana richiesta di Skorupski a Kean prima del calcio di rigore in Fiorentina-Bologna: "Non mi fare..." - Il portiere polacco si è rivolto all'attaccante prima del calcio di rigore che ha portato al pareggio la squadra di Pioli ... Lo riporta msn.com