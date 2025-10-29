Kaws dialoghi angelici Epoche interconnesse dentro Palazzo Strozzi
di Lorenzo Ottanelli FIRENZE "Da dove viene il messaggio? Dal dispositivo che hai in mano, o dalla persona che hai davanti?". È questa la domanda che sta alla base della grande installazione in legno che Kaws, nome d’arte di Brian Donnelly, ha presentato ieri nel Cortile di Palazzo Strozzi con protagonisti due dei suoi personaggi più conosciuti: Companion e Bff. Un artista affermato, che ha iniziato la sua carriera come street artist, disegnando prima il suo tag “Kaws“ sui cartelloni pubblicitari di Manhattan e poi iniziando a dipingerci il suo famoso teschio con gli occhi a X. Col tempo Kaws è diventato uno degli artisti più apprezzati al mondo, soprattutto dalle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Palazzo Strozzi accoglie una nuova straordinaria installazione di KAWS: un artista contemporaneo tra i più iconici al mondo, capace di parlare a generazioni diverse con un linguaggio pop e potentissimo. Un’opera site-specific nel cortile del palazzo, in dialog - facebook.com Vai su Facebook
Kaws, dialoghi angelici. Epoche interconnesse dentro Palazzo Strozzi - Il maestro newyorchese contemporaneo ispirato dall’autore dell’Annunciazione "È un luogo straordinario ed è un onore aver portato qui “The Message“". Lo riporta msn.com
L’annunciazione contemporanea di KAWS in dialogo con Beato Angelico a Palazzo Strozzi - specific dell'artista contemporaneo KAWS dialoga con il tema dell'Annunciazione ... intoscana.it scrive
Kaws rilegge l'Annunciazione, arcangelo e Maria con smartphone - Mentre al piano nobile di Palazzo Strozzi a Firenze è in programma la mostra su Beato Angelico, il cortile ospita 'The Message', grande installazione dell'artista americano Kaws, all'anagrafe Brian Do ... Riporta msn.com