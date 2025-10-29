kaws dialoghi angelici epoche interconnesse dentro palazzo strozzi

di Lorenzo Ottanelli FIRENZE "Da dove viene il messaggio? Dal dispositivo che hai in mano, o dalla persona che hai davanti?". È questa la domanda che sta alla base della grande installazione in legno che Kaws, nome d’arte di Brian Donnelly, ha presentato ieri nel Cortile di Palazzo Strozzi con protagonisti due dei suoi personaggi più conosciuti: Companion e Bff. Un artista affermato, che ha iniziato la sua carriera come street artist, disegnando prima il suo tag “Kaws“ sui cartelloni pubblicitari di Manhattan e poi iniziando a dipingerci il suo famoso teschio con gli occhi a X. Col tempo Kaws è diventato uno degli artisti più apprezzati al mondo, soprattutto dalle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

