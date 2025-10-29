Kate Middleton William è spietato | Tolleranza zero e linea dura

Kate Middleton e William hanno finito la pazienza e soprattutto sono molto preoccupati di trovarsi nella spiacevole situazione di affrontare uno scandalo come quello causato dal Principe Andrea. Non basta infatti che quest’ultimo abbia rinunciato al titolo di Duca di York e si sia ritirato dalla vita attiva per cancellare la macchia che ha causato ai danni della Monarchia. Kate Middleton e William, cresce la preoccupazione. Kate Middleton e William si sono resi conto che il regno di Re Carlo si è molto indebolito a causa dei rapporti poco chiari che Andrea a Sarah Ferguson hanno intrattenuto con Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, William è spietato: “Tolleranza zero e linea dura”

Per la prima il principe William parla apertamente della malattia che ha colpito la moglie. Cosa ha detto su Kate Middleton - facebook.com Vai su Facebook

Kate Middleton tra eleganza urbana e fascino country per la visita a sorpresa in Irlanda del Nord insieme a Principe William - X Vai su X

Principe William e Kate Middleton, “zero tolleranza” verso il principe Andrea - William e Kate mettono in atto una politica di "zero tolleranza" per difendere la monarchia dalle accuse contro il principe Andrea. Da msn.com

Addio, Adelaide Cottage: perché il principe William e Kate Middleton hanno il cuore spezzato nel lasciare la loro casa di famiglia - Il tranquillo rifugio nella tenuta di Windsor ha ospitato alcune delle tappe più significative della vita privata dei Galles, ecco quali ... Segnala vanityfair.it

Kate Middleton, William mette a rischio il futuro di Charlotte e Louis - Kate Middleton non si pronuncia sulla decisione di William, quando sarà Re, di mettere in discussione i titoli nobiliari di Charlotte e Louis. Riporta dilei.it