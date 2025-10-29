Karl dal mondo dei Simpson al gol storico in Champions | chi è la stellina del Bayern?
Lamine Yamal, Nico Paz, Mastantuono e da oggi Lennart Karl. Scopriamo insieme la nuova stellina del Bayern Monaco che la scorsa settimana ha segnato sia in Champions League che in Bundesliga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Bayern, è nata una stella? Gol del 17enne Karl in Champions ed MVP: "Sono tanto felice" - Lennart Karl ricorderà per lungo tempo l'esordio compiuto ieri in Champions League. Come scrive tuttomercatoweb.com