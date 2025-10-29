Kamara a DAZN | Se è il miglior momento per affrontarli? La Juve sotto pressione tende a dare qualcosa di più
Kamara a DAZN: «Se è il miglior momento per affrontarli? La Juve sotto pressione dà qualcosa di più». Le parole prima del match dello Stadium. Hassane Kamara è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Udinese. Di seguito le dichiarazioni prima della sfida contro la Vecchia Signora. KAMARA – « Non so se sia il miglior momento per affrontarli, perché quando una squadra è sotto pressione tende a dare qualcosa in più. Noi però pensiamo soprattutto a noi stessi » QUI: IL CALENDARIO DI SERIE A CON TUTTE LE PARTITE E DOVE VEDERLE .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Udinese, Kamara a Dazn: "Le squadre sotto pressione danno sempre qualcosa in più” - A pochi minuti dalla sfida contro la Juventus, Hassane Kamara ha parlato ai microfoni di DAZN concentrandosi più sulla mentalità che sull’avversario: “Non so se sia ... Secondo tuttojuve.com
Dazn: ascolti da record in Serie A, la terza giornata è la migliore di sempre - Dazn fa segnare un traguardo storico: la terza giornata del campionato di Serie A 2025/26 ha raggiunto quasi 6 milioni di spettatori (5. Segnala tuttosport.com