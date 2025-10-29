Kamara a DAZN | Se è il miglior momento per affrontarli? La Juve sotto pressione tende a dare qualcosa di più

Kamara a DAZN: «Se è il miglior momento per affrontarli? La Juve sotto pressione dà qualcosa di più». Le parole prima del match dello Stadium. Hassane Kamara è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Udinese. Di seguito le dichiarazioni prima della sfida contro la Vecchia Signora. KAMARA – « Non so se sia il miglior momento per affrontarli, perché quando una squadra è sotto pressione tende a dare qualcosa in più. Noi però pensiamo soprattutto a noi stessi » QUI: IL CALENDARIO DI SERIE A CON TUTTE LE PARTITE E DOVE VEDERLE .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

