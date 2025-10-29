Kalulu a DAZN | Sono stati giorni delicati quando succedono cose così ti senti sempre in colpa Oggi un solo obiettivo

Kalulu a DAZN: «Sono stati giorni delicati, quando succedono cose così ti senti sempre in colpa». Le dichiarazioni del difensore bianconero. Pierre Kalulu è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Udinese. Di seguito le dichiarazioni del difensore bianconero. ESONERO TUDOR – « Sono giorni delicati, giorni difficili, perchè quando succede questa cosa ti senti sempre in colpa, perchè comunque sei sul campo. Poi oggi siamo già alla partita e dobbiamo essere concentrati su questo » GARA PESANTE – « Quanto pesa non ti so dire, ma è importante, dobbiamo mettere oggi tutto il cuore per conquistare la vittoria, è la cosa più importante » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kalulu a DAZN: «Sono stati giorni delicati, quando succedono cose così ti senti sempre in colpa. Oggi un solo obiettivo»

