Juvenus Spalletti stasera allo Stadium per assistere all’Udinese

La visita di Spalletti Come riporta Sportmediaset, Luciano Spalletti questa sera sarà allo Stadium per assistere alla sfida casalinga contro l’Udinese. Manca solo la firma ma, mai come in questo caso, trattasi solamente di formalità. Luciano Spalletti è il nuovo tecnico della Juve e, già in quelle vesti desiderate (“Fortunato chi allenerà la Juve”, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juvenus, Spalletti stasera allo Stadium per assistere all’Udinese

Scopri altri approfondimenti

Manca sempre meno, ma ormai ci siamo: Luciano Spalletti alla Juventus è solo questione di ore ? #Spalletti #Juventus Vai su Facebook

È fatta: #Spalletti è il nuovo allenatore della #Juventus // Done deal: Spalletti is the new coach of Juventus @ilbianconerocom - X Vai su X

Spalletti-Juventus, è fatta. Oggi la firma: contratto da 3 milioni fino a giugno (con opzione). Stasera all'Allianz? - A meno di (clamorose) sorprese, la trattativa tra Luciano Spalletti e la Juventus è ormai da ritenersi alle sue ultimissime battute. Secondo tuttomercatoweb.com

Spalletti alla Juventus: è ufficiale, debutto il 1° novembre - Dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato nella serata di lunedì 28 ottobre, il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex CT della Nazionale, ... Lo riporta calciomagazine.net

Spalletti diretta, la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti LIVE - Dopo l'incontro con Comolli di ieri, l'ex ct firmerà il proprio contratto con il club bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it