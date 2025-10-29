Juventus Yildiz al centro del nuovo progetto | con Spalletti sarà il fulcro tecnico e simbolico dei bianconeri

La Juventus riparte da Kenan Yildiz. Il talento turco, simbolo della nuova generazione bianconera, è destinato a diventare il perno del progetto tecnico che prenderà forma con Luciano Spalletti, atteso a Torino per raccogliere l’eredità di Igor Tudor. Dopo settimane di confusione e risultati altalenanti, il club vuole costruire una squadra con al centro un giocatore che rappresenti futuro, identità e ambizione. Già questa sera, nella parentesi guidata da Massimo Brambilla, si vedrà un primo indizio di quello che sarà il nuovo Yildiz: più libero, più vicino alla porta, finalmente nel cuore del gioco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Yildiz al centro del nuovo progetto: con Spalletti sarà il fulcro tecnico e simbolico dei bianconeri

