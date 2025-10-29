Juventus Women | Azzurre ko col Brasile Harviken titolare con la Norvegia Come sono andare le bianconere in Nazionale
impegnate ieri. Due impegni ufficiali e quattro amichevoli hanno visto nella giornata di ieri alcune delle giocatrici della Juventus Women impegnate con le rispettive nazionali. Successo anche nella gara di ritorno per la Danimarca, che dopo il 6-1 di qualche giorno fa, batte di nuovo – stavolta per 2-0 – la Finlandia nella semifinale di UEFA Women’s Nations League: 72 minuti in campo per Amelie Vangsgaard. Dopo il ko della prima sfida, pareggia invece 2-2 la Francia di Peyraud-Magnin contro la Germania, nell’altra sfida ufficiale affrontata da giocatrici bianconere (sempre in UEFA Women’s Nations League) in queste ore con la nazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Women bounced back from their UCL setback to claim their first Serie A Women's win of the season!
Women International recap: vince la Danimarca di Vangsgaard - La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, fa il riepilogo delle prestazioni offerti dalle giocatrici delle Women con le rispettive nazionali: " Due impegni ufficiali e ... tuttojuve.com scrive
Formazioni ufficiali Italia Giappone femminile: 4+1 giocatrici della Juventus Women partono titolari. Le scelte di Soncin per l’amichevole di Como - Formazioni ufficiali Italia Giappone femminile: 4+1 giocatrici della Juventus Women partono titolari. Da juventusnews24.com
Italia ko al Tardini: le azzurre escono sconfitte contro il Brasile - Le ragazze allenate da Soncin tengono botta ma poi subiscono gol nella ripresa che permette alle verdoro di vincere l'amichevole di Parma ... Come scrive tuttosport.com