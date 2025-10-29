Juventus vittoria in casa contro l' Udinese per 3 a 1 | e sugli spalti

Aspettando l'arrivo di Luciano Spalletti - che però non era presente allo stadio -, nell'imediato la Juventusritrova i tre punti e l'entusiasmo che aveva smarrito dopo un'astinenza di vittorie durata otto partite e oltre un mese. I bianconeri, guidati ad interim dal tecnico della Next Gen Massimo Brambilla, hanno battuto 3-1 all'Allianz Stadium l'Udinese grazie a una prestazione convincente che consente alla Signora di non perdere ulteriore terreno dai quartieri nobili della classifica. Rispetto alle ultime versioni incolori la Juve è scesa in campo con uno spirito diverso, più battagliero, e può godersi il ritorno al gol di Vlahovic e Yildiz, entrambi a segno su rigore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

