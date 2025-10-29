Juventus Under 17 l’importanza di vincere anche quando non si brilla | ecco le impressioni post match contro il Cesena L’analisi completa della partita

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, le impressioni dopo il Cesena chiarificano la forza del gruppo: i classe 2009 in mano a Grauso sognano di ripetere l’impresa della passata stagione. Tutti i motivi per cui non sarebbe un’utopia. La vittoria per 2-0 contro il Cesena ha permesso alla Juventus Under 17 di guadagnare il primo posto nel girone A del campionato nazionale di categoria a più 1 dal tris di inseguitrici agguerrite (Bologna, Torino e Spezia). La differenza è che la squadra bianconera ha una gara in meno rispetto alle altre, da recuperare a novembre in trasferta contro la Virtus Entella. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

