Juventus un buco da 1 miliardo in 8 anni | così Exor ha tenuto a galla il club Ma Elkann non molla e rilancia… L’analisi
Juventus, l’analisi de ‘La Gazzetta’ sui conti è impietosa: 999 milioni “bruciati”. Ma Elkann non molla. La crisi della Juventus non è solo tecnica. L’esonero di Igor Tudor, la striscia di otto partite senza vittorie e la corsa a Luciano Spalletti sono solo la punta di un iceberg che affonda le sue radici in una gestione finanziaria che, negli ultimi otto anni, è stata a dir poco problematica. Un’analisi de La Gazzetta dello Sport sui bilanci bianconeri fotografa un club tenuto in vita solo dalle continue e massicce iniezioni di capitale della sua proprietà, Exor, che ha dovuto letteralmente “bruciare” quasi un miliardo di euro per tappare le falle. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
