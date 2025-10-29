Juventus-Udinese Vlahovic con David e Yildiz dal 1' Probabili formazioni e orario tv
Torino, 29 ottobre 2025 - In attesa che inizi l'era Luciano Spalletti, la Juventus scende in campo contro l' Udinese con Massimo Brambilla (allenatore della Next Gen) in panchina. La Vecchia Signora vuole uscire dalla crisi: i piemontesi hanno alle spalle tre sconfitte consecutive fra campionato e Champions League, non segnano da quattro gare e non vincono dal 13 settembre. Dall'altra parte, la formazione friulana si trova a pari punti (12) e viene da tre risultati positivi, di cui l'ultimo il 3-2 rifilato al Lecce. In questa stagione, l'Udinese ha già compiuto un'impresa in trasferta, andando a vincere sul campo dell'Inter e contro la Juve proverà a ripetersi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
