Un nuovo inizio per la Juventus, che questo pomeriggio alle 18:30 ospita l’ Udinese all’Allianz Stadium in una sfida che vale molto più dei tre punti. Le due squadre arrivano appaiate a quota 12, ma con stati d’animo completamente diversi: i bianconeri cercano di rialzarsi dopo settimane difficili, i friulani inseguono continuità e fiducia. A dirigere l’incontro della 9ª giornata di Serie A sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Come ci arriva la Juventus. La crisi juventina è una delle più profonde degli ultimi anni. Dopo tre vittorie nelle prime giornate, la squadra ha messo insieme cinque pareggi consecutivi e tre sconfitte di fila tra campionato e Champions League, scivolando a metà classifica e costringendo la società a un cambio in panchina. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus-Udinese streaming gratis: dove vederla live