Juventus-Udinese | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo l'esonero di Igor Tudor, scende in campo la Juventus. Il club bianconero affronta oggi, mercoledì 29 ottobre, l'Udinese – in diretta tv e streaming – all'Allianz Stadium di Torino nella nona giornata di Serie A. La squadra di casa, dopo l'addio del tecnico croato, sarà allenata da Massimo Brambilla, allenatore della Next . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Juventus- #Udinese - X Vai su X

Juventus vs Udinese Prediction and Betting Tips | 29th October 2025 Read more on this - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Udinese: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Staccata la spina alla gestione Tudor, i bianconeri affrontano i friulani allo Stadium guidati da Brambilla. Scrive tuttosport.com

Juventus-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Il club bianconero affronta oggi, mercoledì 29 ottobre, l'Udinese - Si legge su reggiotv.it

Juventus – Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Secondo generationsport.it