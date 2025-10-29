Juventus-Udinese LIVE risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live di Juventus-Udinese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Oggi però il tecnico toscano è atteso all’Allianz Stadium per assistere a Juventus-Udinese, prima dell’annuncio ufficiale che lo renderà il nuovo allenatore bianconero Vai su Facebook

#Juventus- #Udinese, i convocati di #Brambilla. Out #KhephrenThuram - X Vai su X

Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La Juventus è reduce da tre pareggi di fila all'Allianz Stadium tra tutte le competizioni; solo una volta nella loro storia, i bianconeri hanno pareggiato più partite casalinghe ufficiali di fila (dal ... Segnala sport.sky.it

Juventus-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Udinese di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it

Juve-Udinese, diretta Serie A: formazioni e risultato in tempo reale, in campo aspettando Spalletti - Tutti gli aggiornamenti sulla sfida tra i bianconeri guidati da Brambilla e la formazione di Runjaic: segui il match su Tuttosport ... Lo riporta tuttosport.com