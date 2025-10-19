Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Fontana inaugura a Montecitorio la mostra “Bruno Prosdocimi. Un viaggio artistico tra Palcoscenico e ... lopinionista.it
Dialogo per la pace, il card. Zuppi parla con i giovani tv2000.it
Riceve lo sfratto esecutivo, disperato si cosparge di benzina minacciando di darsi fuoco ilgiorno.it
Napoli accende la lampada dell’ospitalità: torna il premio AMIRA sbircialanotizia.it
Wolverhampton-Chelsea (EFL Cup, 29-10-2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici infobetting.com
Juve Udinese 2-1 LIVE: Yildiz vicino al gol del 3-1, palla alta. Errore del turco juventusnews24.com
Robot sottomarino scende a 200 metri di profondità e trova un quartiere di pesci (organizzato come una città)
Le grandi scoperte avvengono per caso. Così, nel remoto mare di Weddell, in una delle regioni più ... ► cultweb.it
Swansea Manchester City (EFL Cup, 29 10 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Dopi tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, il Manchester City è caduto al Villa Park p... ► infobetting.com
Inter Fiorentina formazioni ufficiali: Bisseck al centro. Davanti spazio a Lautaro Esposito
Inter-Fiorentina formazioni ufficiali. L’Inter di Cristian Chivu si prepara a scendere in campo que... ► ilnerazzurro.it
Al via il bando della Regione per i rimborsi degli abbonamenti del trasporto pubblico regionale per i lavoratori
La Regione Abruzzo, fa sapere il presidente della IV commissione Leonardo D'Addazio, ha pubblicato... ► ilpescara.it
Diretta gol Serie A LIVE: Juve Udinese 2 1, Roma Parma 1 0 e Como Verona 2 1. Segui i match della 9a gornata
Diretta gol Serie A: in campo Juve Udinese, Roma Parma e Como Verona. Segui con noi i live tutte le... ► calcionews24.com
I comunisti sono «buoni». Se fan violenza sono «fascisti»
Ancora una volta «ha stato il fascismo». È il fascismo che censura, il fascismo che distrugge, il f... ► panorama.it
Editoria Besa Muci pubblica in esclusiva i migliori autori romeni
La casa editrice salentina Besa Muci, diretta da Livio Muci, pubblicherà in esclusiva per l'Italia... ► lecceprima.it
Weekend di Halloween a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere dal 31 ottobre al 2 novembre
La festa più spaventosa dell'anno arriva nella Tuscia con una serie di eventi pronti a far rabbriv... ► viterbotoday.it
COPPA ITALIA/ Giugliano Benevento, la diretta testuale
Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano e Benevento si affrontano al “De Cristofaro” nel secondo ... ► anteprima24.it
Uccise il padre per difendere la madre, è definitiva l’assoluzione per Alex Cotoia
(Adnkronos) – È definitiva l’assoluzione per Alex Pompa, il giovane che nell'aprile del 2020, appena... ► periodicodaily.com
Campania, terra e mare in rete: Sulle Onde del Gusto fa il bis
Tre giornate intense, partecipate e dense di interesse, hanno sancito il successo della seconda edi... ► sbircialanotizia.it
Prato: operai de L'Alba senza stipendio da mesi, picchetto dei Sudd Cobas davanti alla sede di Patrizia Pepe
Domani si terrà il tavolo istituzionale (il terzo) convocato dalla Provincia di Prato, al quale ol... ► firenzetoday.it
Jeep Compass: avviata a Melfi la produzione della nuova generazione
Assemblati i primi esemplari presso lo stabilimento potentino. La nuova Jeep Compass, disponibile co... ► gazzetta.it
Falsi nutrizionisti: sequestrati studi, lauree fasulle e siti web, pazienti esposti a rischi per la salute
Una rete di falsi nutrizionisti operante in tutta Italia è stata smascherata dalla Guardia di Fina... ► firenzetoday.it
Evelina Sgarbi: “Giudice si preoccupa dei media, mandato a legali per ricusarla”
(Adnkronos) – ''Non mi interessano i commenti delle persone che puntano contro di me l’indice accusa... ► periodicodaily.com
Incidente frontale tra due auto: 45enne muore sul colpo, è la terza vittima in 3 giorni. Ferita la conducente dell'altro veicolo
AVIANO - Terzo incidente mortale in altrettanti giorni lungo le strade del Friuli Venezia Giulia. Lo... ► ilgazzettino.it
Strasburgo Auxerre (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati
Caduto nel finale a Lione lo Strasburgo rimane una delle note liete di questa Ligue1 e cerca oggi d... ► infobetting.com
Uragano Melissa travolge Cuba: almeno 29 morti
Una muraglia di vento e acqua si abbatte sui Caraibi. Non si placa la furia devastante dell'uragano ... ► tgcom24.mediaset.it
An archive of possible machines – 80 anni di candy: tecnologie visionarie dall’archivio
Dal 31 ottobre al 9 novembre 2025Cattedrale della Fabbrica del Vapore, Via Procaccini 4, MilanoIng... ► milanotoday.it
Cuba, l'uragano Melissa sferza Santiago con pioggia e vento
L’uragano Melissa ha toccato terra nella parte orientale di Cuba come tempesta di categoria 3, dopo... ► lapresse.it
Al Bano e il triangolo tra l’ex Romina e la compagna Lecciso (che non vuole sposare)
Nel luglio del 1970 Al Bano sposò la cantante e attrice Romina Power, figlia degli attori Tyrone?Po... ► metropolitanmagazine
Mirko Domizi e il faccia a faccia choc con i rapinatori: “Così mi hanno costretto a bloccare l’A14”
Macerata, 29 ottobre 2025 – “Due minuti, tre minuti. Di più non è durata. E hanno bloccato tutta la... ► ilrestodelcarlino.it
Le ragioni della pace alla luce dei conflitti odierni: questo il tema di un incontro a Roma, nella ... ► tv2000.it
Morto Evan, il fratello di Andrea Delogu: aveva solo 18 anni
Un terribile lutto ha travolto Andrea Delogu: è morto suo fratello Evan. Un vero e proprio dramma, ... ► dilei.it
L’inopinata sconfitta del Chelsea in casa contro il Sunderland ha proiettato i Black Cats in piena ... ► infobetting.com
EA FC 26 SBC Pallottola D’Argento Lista Soluzioni Per Riscattare I Premi
La SBC Pallottola D’Argento è disponibile nella modalità Ultimate Team di EA FC 26. Potete comple... ► fifaultimateteam.it
X Factor 2025, Live 2 (giovedì 30 ottobre): assegnazioni, ospite EMMA e meccanismo serata
Dopo il debutto, giovedì 30 ottobre arriva il secondo Live Show di X Factor 2025 (Sky Original, Fre... ► atomheartmagazine.co
Così vogliono sdoganare pure i maranza
Negli ultimi anni sono usciti diversi libri, scritti ovviamente da attivisti e giornalisti progress... ► laverita.info
Valencia un anno dopo, la commemorazione delle vittime
Valencia, un anno dopo le devastanti alluvioni, si tiene la commemorazione delle vittime. Servizio ... ► tv2000.it
FC 26 SBC: Campaign Mix Upgrade – Un Giocatore Speciale Garantito!
È stata rilasciata la SBC “Campaign Mix Upgrade”, un’opportunità fantastica per ottenere un giocato... ► imiglioridififa.com
La Corte dei Conti blocca la delibera sul Ponte sullo Stretto: cosa succede ora
La sezione centrale della Corte dei Conti ha bocciato la delibera CIPESS che sbloccava i fondi per ... ► fanpage.it
Monopattino investito da auto, soccorso un ragazzo di 16 anni a Firenze
Firenze, 29 ottobre 2025 – Brutto incidente nel quartiere di Gavinana avvenuto all’incrocio tra via... ► lanazione.it
Antitrust, istruttoria su DJI e Nital: sospetto di “prezzi imposti” sui droni professionali
La vicenda tocca un settore cresciuto in fretta – i droni per uso professionale – e riguarda due no... ► sbircialanotizia.it
Polemica sull'assunzione, il Comune di Atessa replica: "Seguite procedure selettive e comparative"
E’ arrivata la replica del Comune di Atessa alle accuse mosse dai circoli cittadini di Fratelli d'... ► chietitoday.it
Email di Sangiuliano al Garante, ecco la verità: non è legata alla multa a Report
La mail dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano al consigliere del Garante della Privacy Agostino Ghig... ► iltempo.it
La Terra saluta 3i/Atlas, messaggero interstellare. Il ricercatore Inaf: “Altro che astronavi e anomalie. La cometa ha queste caratteristiche”
Ora è al perielio, ma tra non molto 3i/Atlas saluterà il nostro Sistema solare per continuare il su... ► notizie.com
Parte la rincorsa di Sinner al trono del tennis, a Parigi strapazza Zizou Bergs
AGI - Esordio vincente per Jannik Sinner nel 'Rolex Paris Masters', ultimo Atp 1000 della stagione,... ► agi.it
Ubriachi non pagano in un bar e ne danneggiano un altro: caos in piazza Salotto
Completamente ubriachi, entrano in un bar e vanno via senza pagare. Poi, non contenti, entrano in ... ► ilpescara.it
“Addio, bambino nostro”. Morte Evan Delogu, il messaggio straziante dei genitori
È morto Evan Delogu, figlio di Walter Delogu, l’ex autista e uomo di fiducia di Vincenzo Muccioli, ... ► caffeinamagazine.it
Inter Fiorentina LIVE: annunciate le formazioni in vista del match di San Siro! La scelta su Bonny ed Esposito
di Dario BartolucciAppuntamento alle 20.45 a San Siro per Inter Fiorentina, match infrasettimanale d... ► internews24.com
Angelina Melnikova: il ritorno della regina | l’intervista a Ginnasticomania
Ciao a tutti e bentornati a Ginnasticomania, il programma condotto da Chiara Sani dedicato alle ste... ► oasport.it
Paris FC Lione (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati
Il Paris FC di Gilli deve ancora ambientarsi in Ligue1 nonostante un organico che punta a qualcosa ... ► infobetting.com
“Fake news e AI, la lotta alla disinformazione tutela la dignità (oltre alla libertà). Siamo diversi dagli Usa”
Il caso delle fake news “acchiappa-clic” promosse nel Regno Unito da Google Discover, segnalato da ... ► quotidiano.net
Muore a 18 anni Evan Delogu, fratello della conduttrice Andrea
È morto in un incidente stradale a Bellaria, in provincia di Rimini, Evan Delogu, 18 anni, fratello... ► lettera43.it
Estrazione Si Vince Tutto: i numeri vincenti estratti oggi 29 ottobre 2025
Estrazione Si Vince Tutto oggi, mercoledì 29 ottobre 2025: i numeri vincenti | Superenalotto Questa... ► tpi.it
Reggio Emilia, rapina il Conad con coltello e bastone
Reggio Emilia, 29 ottobre 2025 - Rapinatore solitario in azione, in serata, poco prima della chiusur... ► ilrestodelcarlino.it
Atalanta Milan, Ordine: “Per i rossoneri risultato luccicante. La differenza tra Leao è Modric è questa”
Il giornalista Franco Ordine ha commentato il pareggio del Milan contro l'Atalanta, nel match della ... ► pianetamilan.it
Papa Leone: no antisemitismo e fondamentalismi
Il Papa: la Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte a motivo del Vangelo. Leone XIV dedica... ► tv2000.it
Vigilante del supermarket ucciso a Bergamo, l’omicida reo confesso: “Mi spiace, chiedo scusa”
Bergamo, 29 ottobre 2025 – Ha preso la parola in aula per chiedere scusa, Sadate Djiram, il ventott... ► ilgiorno.it
Esposito a DAZN: «Ogni occasione è importante, ora pensiamo solo a ripartire»
di Redazione Inter News 24Esposito pronto per il big match di questa sera contro la Fiorentina di Pi... ► internews24.com
La Costiera celebra l'Oscar del Turismo: operatori e istituzioni a confronto
La Costa d'Amalfi è la destinazione turistica italiana più apprezzata dai visitatori stranieri. Un... ► salernotoday.it
Ognissanti, defunti e nuove luci: Zuppi guida le celebrazioni in città
Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presiederà un intenso calendario di celebrazion... ► bolognatoday.it
FC 26 Obiettivo Live: Qualificazioni Mondiali FC Pro Open – Pacchetti Gratuiti Guardando le Sfide!
È disponibile un nuovo Obiettivo Live che ti permette di guadagnare pacchetti gratuiti semplicement... ► imiglioridififa.com
LIVE Roma Parma 1 0: Hermoso sigla il vantaggio, entra Dovbyk
Tante le motivazioni che spingono la Roma verso i tre punti in questo tardo pomeriggio di fine otto... ► sololaroma.it
Fed taglia ancora i tassi al 3,75% 4%
19.55 Nuovo taglio dei tassi di interesse da 0,25 punti base da parte della Federal Reserve, che al... ► televideo.rai.it
“Ho visto un missile sui cieli della Sardegna”, passante fa video e segnala alla polizia
"Aveva velocità costante all’inizio, poi si è staccato qualcosa dalla scia, ha continuato a salire ... ► fanpage.it
EA FC 26 Evoluzione Centravanti Spettrale Elenco Giocatori Ed Obiettivi
L’evoluzione Centravanti Spettrale è disponibile in EA FC 26. Potete evolvere la carta speciale, ... ► fifaultimateteam.it
Spiagge, Amalfi avvia il nuovo Piano per il demanio
L'Amministrazione comunale di Amalfi prova a definire il futuro del proprio litorale. Nel pieno de... ► salernotoday.it
Bologna Torino (mercoledì 29 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici
Quello tra Bologna e Torino è uno dei match più interessanti nel panorama del nono turno di Serie A... ► infobetting.com
LIVE Roma Parma 2 1: Dovbyk entra e raddoppia, Circati accorcia
Tante le motivazioni che spingono la Roma verso i tre punti in questo tardo pomeriggio di fine otto... ► sololaroma.it
Tra successo e cliché: cosa ci dice la nuova installazione di KAWS a Palazzo Strozzi
Stamattina, mentre c'era attesa per l'ingresso del Presidente Mattarella a Palazzo Strozzi, una si... ► firenzetoday.it
Furto in una scuola a Battipaglia, sottratti una Lim e defibrillatore
Ancora furto in una scuola della provincia di Salerno. La notte scorsa, una banda di ladri ha colp... ► salernotoday.it