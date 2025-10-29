Juventus-Udinese dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky | orario e formazioni

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus-Udinese si gioca oggi alle 18:30 al JStadium. E' la prima partita bianconera dopo l'esonero di Tudor, sostituito da Massimo Brambilla. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

juventus udinese vederla oggiJuventus-Udinese, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - E' la prima partita bianconera dopo l'esonero di Tudor, sostituito da Massimo Brambilla ... fanpage.it scrive

juventus udinese vederla oggiJuventus-Udinese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Juventus- Riporta sport.virgilio.it

juventus udinese vederla oggiJuventus-Udinese: dove vederla, formazioni e precedenti - Udinese mercoledì 29/10 ore 18:30 all'Allianz Stadium. Lo riporta lifestyleblog.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Udinese Vederla Oggi