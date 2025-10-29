Juventus-Udinese 3-1 Vlahovic e Gatti portano i tre punti ai bianconeri | allo Stadium si torna a sorridere

La Juventus, quest'oggi allenata dal tecnico della Next Gen Massimo Brambilla a causa dell' esonero di Igor Tudor, torna a sorridere. Allo Stadium, in attesa di abbracciare Luciano Spalletti, i bianconeri archiviano la pratica Udinese con il risultato di 2-1. La Juventus la sblocca dopo 5 minuti grazie a un rigore di Dusan Vlahovic, che torna al gol dopo un lungo periodo di stop. Il serbo, atterrato da Goglichidze, spiazza Okoye dal dischetto, mettendo fine a un digiuno bianconero che durava da 4 partite La Juventus trova anche il gol del raddoppio, sempre con Vlahovic. L'arbitro però annulla per una posizione di fuorigioco.

