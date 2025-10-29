Torino, 29 ottobre 2025 - La Juventus scaccia via la paura e torna finalmente alla vittoria. All'Allianz Stadium l' Udinese si arrende 3-1. Ad aprire le marcature è Vlahovic dal dischetto. In chiusura di primo tempo ci pensa Zaniolo a pareggiare momentaneamente i conti, poi nella ripresa sono Gatti e Yildiz (anch'egli su rigore) a regalare alla Vecchia Signora tre punti vitali. Brambilla passa quindi il testimone a Spalletti con un successo che rilancia Madama. Le scelte degli allenatori. Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Kostic; Yildiz; Openda, Vlahovic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus-Udinese 3-1, la Signora torna alla vittoria. E ora Spalletti