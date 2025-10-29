Juventus-Udinese 2-1 Vlahovic e Gatti portano i tre punti ai bianconeri | allo Stadium si torna a sorridere
La Juventus, quest’oggi allenata dal tecnico della Next Gen Massimo Brambilla a causa dell’ esonero di Igor Tudor, torna a sorridere. Allo Stadium, in attesa di abbracciare Luciano Spalletti, i bianconeri archiviano la pratica Udinese con il risultato di 2-1. La Juventus la sblocca dopo 5 minuti grazie a un rigore di Dusan Vlahovic, che torna al gol dopo un lungo periodo di stop. Il serbo, atterrato da Goglichidze, spiazza Okoye dal dischetto, mettendo fine a un digiuno bianconero che durava da 4 partite La Juventus trova anche il gol del raddoppio, sempre con Vlahovic. L’arbitro però annulla per una posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie A, dopo 45' Roma-Parma 2-1 Como-Hellas Verona 3-1 e Juventus-Udinese 3-1. Alle 20.45 Fiorentina-Inter Ieri Lecce-Napoli 0-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campionato-calcio-serie-a-nona-giornata-20 Vai su Facebook
#Juventus- #Udinese, i convocati di #Brambilla. Out #KhephrenThuram - X Vai su X
Juventus-Udinese 3-1, pagelle: Vlahovic ha il fuoco dentro (7), Yildiz sboccia nel finale (7), Openda non sfrutta la chance (5,5) - Riecco gli attesissimi gol degli attaccanti bianconeri. leggo.it scrive
Juventus-Udinese 2-1: ritorno alla vittoria per la Vecchia Signora! - 1 con l'Udinese: porta avanti i piemontesi Vlahovic su rigore poi pareggia i conti Zaniolo, la chiude Gatti nel secondo tempo. Da zipnews.it
Juventus-Udinese 2:1| Il bagliore di Zaniolo non è bastato: il commento - Termina così la gara all'Allianz Stadium con la Juventus che ha saputo portare a casa i tre punti: Zaniolo colpisce ma non basta ... Come scrive mondoudinese.it