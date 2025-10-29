Juventus torna di moda un vecchio pallino di mercato | c’è lo zampino di Spalletti

La Juventus ha scelto Luciano Spalletti per il dopo Tudor. Nelle prossime ore, la società bianconera chiuderà la questione con l’ex Napoli, arrivando alla tanto attesa fumata bianca. Al contempo, la dirigenza starebbe già lavorando sul mercato per accontentare il tecnico di Certaldo. In questo senso, sembra essere tornato di moda un vecchio pallino: Morten Hjulmand. Obiettivo Hjulmand: la strategia della Juve. La Juventus è da tempo alla ricerca di un punto fermo per il centrocampo. I bianconeri, secondo ‘Tuttosport’, avrebbe individuato in Morten Hjulmand il rinforzo ideale per la mediana: il danese dello Sporting Lisbona, già protagonista in Italia con il Lecce, vuole tornare in Serie A e nella lista della Vecchia Signora sarebbe diventato priorità. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

