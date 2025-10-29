Juventus | Thuram out per l’Udinese

Ilprimatonazionale.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fastidio inatteso Khephren Thuram non sarà disponibile per la Juventus contro l’Udinese, come comunicato dalla società il 29 ottobre 2025. Come riportato da Ansa.it, il francese ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro durante l’ultima rifinitura, e Massimiliano Brambilla, tecnico ad interim, ha deciso di preservarlo. Non è tra i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Thuram out per l’Udinese

