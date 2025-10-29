Juventus stop per Khephren Thuram | fuori dai convocati contro l’Udinese per un fastidio al polpaccio
Brutta notizia per la Juventus a poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro l’ Udinese, in programma alle 18:30 all’Allianz Stadium. Khephren Thuram non figura tra i convocati di Massimo Brambilla, tecnico ad interim dei bianconeri, a causa di un fastidio muscolare accusato durante la rifinitura. Il centrocampista francese ha infatti avvertito un dolore al polpaccio sinistro che ha indotto lo staff tecnico e medico a non rischiarlo. Una scelta di prudenza, in attesa di ulteriori valutazioni nelle prossime ore per capire l’entità del problema. Brambilla attinge dalla Next Gen. Per sopperire all’assenza di Thuram e mantenere equilibrio numerico in mezzo al campo, Brambilla ha deciso di pescare dalla Juventus Next Gen, convocando Pedro Felipe e Mangiapoco, due giovani che si sono distinti nelle ultime settimane con la formazione bianconera di Serie C. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
