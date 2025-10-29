Juventus Spalletti sarà nuovo allenatore | oggi la firma

(Adnkronos) – Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus. Secondo le ultime news riportate da SkySport, l'ex tecnico, tra le altre, di Napoli e Nazionale, firmerà oggi, mercoledì 29 ottobre, il contratto che lo legherà ai bianconeri. L'accordo è stato trovato fino al prossimo giugno, con opzione di rinnovo automatico per una stagione in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

