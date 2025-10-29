Juventus | Spalletti resta favorito ma Palladino è il piano B

Spalletti è in Pole position Non è acora arrivata l’ufficialità di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, ma manca poco. Secondo quanto riportato ieri dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, l’annuncio di Luciano Spalletti alla Juventus è solo questione di formalità. Luciano Spalletti viaggia veloce – velocissimo – verso la Juventus, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti resta favorito, ma Palladino è il piano B

?Luciano Spalletti si avvicina sempre più a essere il nuovo allenatore della Juventus. Dopo i contatti andati in scena oggi con il direttore generale bianconero Comolli, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale è ormai il prescelto per la panchina del club. No - facebook.com Vai su Facebook

ULTIM'ORA SERIE A #Spalletti è sempre più vicino all'accordo con la #Juventus: giovedì la possibile presentazione del nuovo allenatore #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X

Juventus, incontro Spalletti-Comolli finito: ecco com'è andata. L'annuncio di Sky - La decisione definitiva arriverà tra stasera e domani, resta in lizza ancora la pista Palladino ma se l'ex ct Spalletti accetta contratto di 8 mesi sarà il nuovo allenatore della Juventus ... Come scrive sport.virgilio.it

Passi in avanti per Spalletti, c'è il sì al contratto per 8 mesi. Resta il nodo economico, Palladino ancora in corsa - Da Sky Sport arrivano aggiornamenti in merito all’incontro relativo alla panchina della Juventus. tuttojuve.com scrive

Juve-Spalletti, le news sul nuovo allenatore in diretta: colloquio positivo, Comolli ha incontrato anche Palladino, ore decisive - Luciano Spalletti è il tecnico dal quale la Juventus ha scelto di ripartire dopo l’esonero di Tudor. Da fanpage.it