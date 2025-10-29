Juventus Spalletti oggi a Torino | accordo per contratto da 3mln fino a giugno e rinnovo in caso di Champions firma attesa nelle prossime ore

La giornata di ieri ha chiarito definitivamente il quadro. Sotto la regia del futuro ad Comolli, la Juventus ha incontrato prima Spalletti e poi Raffaele Palladino, sostenuto dal direttore tecnico François Modesto. Ma non c’è mai stata una vera partita: Spalletti, deciso e motivato, ha convinto tutt. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Juventus, Spalletti oggi a Torino: accordo per contratto da 3mln fino a giugno e rinnovo in caso di Champions, firma attesa nelle prossime ore

