Juventus | Spalletti è il prescelto
L’Incontro con Comolli Luciano Spalletti è sempre più vicino alla panchina della Juventus. L’incontro tra l’ex ct azzurro e Damien Comolli, dg bianconero, è in programma oggi, con l’obiettivo di limare i dettagli e firmare nelle prossime ore. Dopo l’esonero di Igor Tudor, confermato ieri, la società ha accelerato, con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
