Juventus | Spalletti assente all’Allianz

Funerali a Empoli Luciano Spalletti non sarà sugli spalti dell’Allianz Stadium per Juventus-Udinese. Il tecnico, pronto a firmare con la Juventus, ha partecipato questa mattina ai funerali di Silvano Bini, storico dirigente ed ex presidente dell’Empoli, scomparso a 96 anni. Un gesto di rispetto per un uomo che ha segnato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti assente all’Allianz

Argomenti simili trattati di recente

Le parole di Luciano Spalletti nella sua autobiografia tornano attuali dopo la notizia dell'approdo alla Juventus Vai su Facebook

?JUST IN: Giorgio Chiellini played a key role in Juventus’ decision to appoint Luciano Spalletti. He pushed strongly for him, convinced he’s the ideal profile to relaunch the team after weeks of crisis. — @Gazzetta_it - X Vai su X

Juve, Spalletti non è solo: testa a testa per l’eredità di Tudor - E per il 29% dei votanti ad ex aequo, il nome giusto è quello di Luciano Spalletti o di Raffaele Palladino. Come scrive calciomercato.it

Juve, Sabatini: 'Spalletti o Mancini le opzioni se le cose non cambiano' - Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Sandro Sabatini, qualora le cose non dovessero migliorare in casa Juventus, la società potrebbe già pensare di sollevare dall'incarico Igor Tudor ... Riporta it.blastingnews.com

Juve-Roma nella notte di Cesena Spalletti: «Partita già decisiva» - Una postilla nel contratto di Emerson, passato dai giallorossi ai bianconeri nel 2005 prima di emigrare a Madrid, prevedeva che Roma e Juventus giocassero tre amichevoli estive in tre anni consecutivi ... Si legge su ilgiornale.it