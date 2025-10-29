Juventus Next Gen esordio in Seconda Squadra per Bruno Martinez Mazur e Crapisto Primi minuti per i tre talenti bianconeri tutti i dettagli

Juventus Next Gen, esordio in Seconda Squadra per Bruno Martinez, Mazur e Crapisto. Minuti importanti per i tre giocatori bianconeri, tutti i dettagli. Un pomeriggio da ricordare, un palcoscenico per mettersi in mostra. La sfida di Coppa Italia Serie C tra Renate e Juventus Next Gen ha regalato l’emozione dell’esordio tra i professionisti a tre giovani talenti bianconeri: Bruno Martinez, Patryk Mazur e Francesco Crapisto. LA CRONACA DI RENATE JUVENTUS NEXT GEN Tre esordi nella notte di Coppa. Nella partita valida per il Secondo Turno della competizione, il tecnico Edoardo Sacchini (al posto di Brambilla) ha deciso di dare spazio a forze fresche, lanciando nella mischia tre ragazzi provenienti dal settore giovanile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, esordio in Seconda Squadra per Bruno Martinez, Mazur e Crapisto. Primi minuti per i tre talenti bianconeri, tutti i dettagli

