Juventus la furia di Tudor Siete senza dignità

La furia di Tudor La furia di Tudor è esplosa Domenica sera, esattamente il giorno prima dell’esonero. Tuttosport ha rivelato un retroscena su quanto accaduto nell’intervallo di Lazio – Juventus, con il durissimo scontro con i giocatori.  “Tudor avrebbe rimproverato aspramente i suoi, accusandoli di «non avere dignità». Un episodio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

