Juventus la furia di Tudor Siete senza dignità

La furia di Tudor La furia di Tudor è esplosa Domenica sera, esattamente il giorno prima dell’esonero. Tuttosport ha rivelato un retroscena su quanto accaduto nell’intervallo di Lazio – Juventus, con il durissimo scontro con i giocatori. “Tudor avrebbe rimproverato aspramente i suoi, accusandoli di «non avere dignità». Un episodio L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la furia di Tudor “Siete senza dignità”

Altri contenuti sullo stesso argomento

#abottacalda Lazio-Nulla (ex Juve) 1-0 Questi due figuri che vedete in foto sono uno il presidente e l’altro il direttore generale, nonché sportivo, di una società che un tempo si chiamava Juventus e, a furia di diventare sempre più piccola, ora si chiama Nulla. E Vai su Facebook

Furia #Allegri con #Leao durante #JuveMilan: "Non mi fare incazz**!". Poi si sfoga con la panchina: "Nello spogliatoio..." - X Vai su X

Tudor esonerato dalla Juventus: l'annuncio ufficiale. Da Mancini a Spalletti, i possibili sostituti - Otto partite senza vittoria, tre sconfitte consecutive, quattro partite senza segnare gol. Come scrive msn.com

Le colpe della Juventus e quelle di Tudor, allenatore braccato e alfiere di una controriforma fallita - Il tecnico croato non ha potuto scegliere i giocatori e ha pagato con decisioni sbagliate come Thuram in panchina e Yildiz fuori posizione. Riporta msn.com

La confusione di Tudor crolla su tutta la Juventus: tutte le scelte che non hanno funzionato - L'allenatore bianconero non ha trovato la chiave, anzi: la sua confusione ha accompagnato tutta la gara con diverse scelte che non hanno funzionato. Come scrive ilbianconero.com