Juventus la filosofia di Spalletti Uomini forti…

Uomini forti, destini forti: Tutte le battglie di Spalletti “Uomini forti, destini forti. Uomini deboli, destini deboli. Non c’è altra strada.” L’iconica frase pronunciata nel 2016 dall’uomo di Certaldo è diventata un motto di vita. Una frase che è diventata un mantra nella carriera di Spalletti e che ben si L'articolo Juventus, la filosofia di Spalletti “Uomini forti.” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, la filosofia di Spalletti “Uomini forti…”

Leggi anche questi approfondimenti

? Thierry Henry critica la Juventus: “Senza identità e filosofia è dura" ? https://www.calciostyle.it/serie-a/thierry-henry-critica-la-juventus-senza-identita-e-filosofia-e-dura?fsp_sid=1503792 ? di Virgilio Covelli Vai su Facebook

Thierry $Henry molto critico con la $Juventus: “Lottare senza un’identità o una filosofia è difficile. Capisco che $Tudor sia arrivato da poco, tuttavia oggi nessuno aspetta nessuno: il club è la cosa più importante. Devi muoverti. Non è bello vedere giocare la $J - X Vai su X

Spalletti alla Juventus: è ufficiale, debutto il 1° novembre - Dopo l’esonero di Igor Tudor, arrivato nella serata di lunedì 28 ottobre, il club bianconero ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex CT della Nazionale, ... Da calciomagazine.net

La Juventus ha già uno Spalletti: chi è Federico, figlio del neo allenatore bianconero - da tempo all'interno dello staff della Juventus: chi è e cosa fa per i bianconeri ... gianlucadimarzio.com scrive

C’è già uno Spalletti alla Juventus, è il figlio Federico: qual è il suo ruolo e cosa fa - Federico Spalletti, figlio dell'allenatore che sta trattando con la Juventus, potrebbe presto ritrovarsi a collaborare con il padre a Torino ... Segnala fanpage.it