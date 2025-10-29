Juventus inizia il nuovo corso | il retroscena sulla fine della relazione fra Igor Tudor ed il club

La Juventus ha dato via al nuovo corso: Spalletti è pronto a sedersi sulla panchina bianconera ma intanto emergono nuovi retroscena su Tudor (Ansa Foto) – SerieAnews Hai mai visto un rapporto che sembrava promettere tanto e poi lentamente si sgretola, un po’ alla volta? È quello che è successo fra Igor Tudor e Juventus: un inizio pieno di speranza, poi crepe sempre più larghe, fino al passo definitivo che ha chiuso la loro avventura insieme. Ma cosa è successo davvero dietro le quinte? E cosa ci dice questo episodio sul club e sull’allenatore? Un’intesa che non ha retto alle onde. 🔗 Leggi su Serieanews.com

